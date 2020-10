State a casa, se potete. (Di sabato 24 ottobre 2020) Stamani mi ero ripromessa di fare un editoriale scherzoso, uno di quelli che mi vengono tanto bene, un commento a caldo sul GFVip, o sulla finale di Temptation Island, con un accorato appello a Speranza, ormai senza speranza, o una lista dei dieci motivi per cui sia giusto (anche) contattare gli influencer per promuovere l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale, ma dopo le ultime notizie mi è sinceramente mancata la voglia. Ieri sera ho ascoltato con attenzione il discorso del presidente della regione Campania, De Luca, e confesso di essermi messa a piangere, è stato un dolore sordo, nonostante la previsione di una nuova chiusura fosse nell’aria, eppure sentire quella frase “Siamo ancora in tempo, oggi abbiamo una situazione pesante ma non siamo alla tragedia, però siamo a un passo dalla tragedia. Detto in maniera brutalmente chiara, ... Leggi su dilei (Di sabato 24 ottobre 2020) Stamani mi ero ripromessa di fare un editoriale scherzoso, uno di quelli che mi vengono tanto bene, un commento a caldo sul GFVip, o sulla finale di Temptation Island, con un accorato appello a Speranza, ormai senza speranza, o una lista dei dieci motivi per cui sia giusto (anche) contattare gli influencer per promuovere l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale, ma dopo le ultime notizie mi è sinceramente mancata la voglia. Ieri sera ho ascoltato con attenzione il discorso del presidente della regione Campania, De Luca, e confesso di essermi messa a piangere, è stato un dolore sordo, nonostante la previsione di una nuova chiusura fosse nell’aria, eppure sentire quella frase “Siamo ancora in tempo, oggi abbiamo una situazione pesante ma non siamo alla tragedia, però siamo a un passo dalla tragedia. Detto in maniera brutalmente chiara, ...

