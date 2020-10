Ansa_ER : Serie A: Lazio-Bologna 2-1. Decidono il match dell'Olimpico i gol di Luis Alberto e Immobile #ANSA - sportli26181512 : Immobile: '#Lazio affamata di punti. Luis Alberto? Era solo carico...': Il bomber biancoceleste segna e la squadra… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Lazio-Bologna finisce 2-1 #SerieA - AnsaRomaLazio : Serie A: Lazio-Bologna 2-1. Decidono il match dell'Olimpico i gol di Luis Alberto e Immobile #ANSA - rtl1025 : ?? I risultati di oggi ???? #SerieA -

ROMA. La Lazio balbetta, ma vince. Con il minimo sforzo e con il cambio in folle, la squadra biancoceleste riesce a ottenere il massimo in una sfida che poteva riservarle una serie di grattacapi.La Lazio dimentica lo scivolone di Genova e torna alla vittoria anche in campionato. All’Olimpico gli uomini di Inzaghi piegano per 2-1 (reti di Luis Alberto e Immobile, De Silvestri per gli emiliani) ...