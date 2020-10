Scontro frontale pullman-auto | 1 morto e 2 feriti nel Trapanese

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 24 ottobre 2020) In Sicilia è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la carreggiata della strada statale 119 "di Gibellina" a Castelvetrano, in provincia di Trapani, a causa di un incidente in corrispondenza del km 51,800: per cause in corso di accertamento, riferisce l'Anas, si è verificato unoche ha coinvolto undi linea ed un`vettura; nel sinistro una persona ha perso la vita ed altre due sono rimaste ferite.