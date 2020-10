Russia, popolazione tra paura e rabbia. Putin: «Nessun lockdown» (Di sabato 24 ottobre 2020) Putin ha promesso solennemente che non ci sarà lockdown in questa seconda ondata di Covid-19. Una promessa che ai piccoli commercianti che sono riusciti a riaprire dopo il disastro della scorsa primavera, è suonata come musica ma risuonata come minaccia per i milioni di lavoratori che ogni giorno devono affrontare spostamenti su mezzi di trasporto affollati per recarsi al lavoro. Tutti aperti a Mosca i ristoranti, i cinema, i teatri. Ieri si è giocata con il pubblico anche Spartak-Rostov, tredicesimo … Continua L'articolo Russia, popolazione tra paura e rabbia. Putin: «Nessun lockdown» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 ottobre 2020)ha promesso solennemente che non ci saràin questa seconda ondata di Covid-19. Una promessa che ai piccoli commercianti che sono riusciti a riaprire dopo il disastro della scorsa primavera, è suonata come musica ma risuonata come minaccia per i milioni di lavoratori che ogni giorno devono affrontare spostamenti su mezzi di trasporto affollati per recarsi al lavoro. Tutti aperti a Mosca i ristoranti, i cinema, i teatri. Ieri si è giocata con il pubblico anche Spartak-Rostov, tredicesimo … Continua L'articolotra: «» proviene da il manifesto.

Torna con una veste tutta nuova, per la sua XV edizione, il Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. E per la prima volta tratta il dettaglio territoriale provinciale grazie all'unione ...

Carneficina Caucaso: 5mila morti. Putin teme la guerra nella guerra

La Russia sta facendo il massimo sforzo per contenere l’incendio ... attraverso costanti bombardamenti su Stepanenkert e le altre cittadine della regione, accelerare l’esodo della popolazione armena.

