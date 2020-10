Roma. Prima soccorsa, poi arrestata: 28enne finisce in carcere ‘grazie’ all’auto in panne (Di sabato 24 ottobre 2020) arrestata dalla Polizia di Stato una donna ricercata per un cumulo di pene, per un totale di 11 anni. Gli agenti della Polizia Stradale di Roma sud nella serata di ieri, nel transitare sulla diramazione 19 dell’autostrada del Sole all‘altezza al km 2, hanno notato un’autovettura di piccola cilindrata ferma sulla corsia di emergenza con due persone di sesso femminile fuori dall’utilitaria. Vista la pericolosità del tratto stradale, gli agenti hanno prestato immediatamente soccorso ma, notato un atteggiamento poco collaborativo da parte delle due donne, che hanno mostrato forti segni di nervosismo, i poliziotti hanno deciso di controllarle. 11 anni di carcere da scontare Una delle due donne, identificata per R.M. di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine, da accertamenti risultava avere a suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020)dalla Polizia di Stato una donna ricercata per un cumulo di pene, per un totale di 11 anni. Gli agenti della Polizia Stradale disud nella serata di ieri, nel transitare sulla diramazione 19 dell’autostrada del Sole all‘altezza al km 2, hanno notato un’autovettura di piccola cilindrata ferma sulla corsia di emergenza con due persone di sesso femminile fuori dall’utilitaria. Vista la pericolosità del tratto stradale, gli agenti hanno prestato immediatamente soccorso ma, notato un atteggiamento poco collaborativo da parte delle due donne, che hanno mostrato forti segni di nervosismo, i poliziotti hanno deciso di controllarle. 11 anni dida scontare Una delle due donne, identificata per R.M. di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine, da accertamenti risultava avere a suo ...

Mayoral_Borja : Gran victoria del equipo en el primer partido de @EuropaLeague . ?????? DAJE Roma!!. / Grande vittoria per la squadra… - petergomezblog : Prima notte di coprifuoco, proteste a #Napoli: corteo per le strade, lancio di fumogeni e tensioni con la polizia - fattoquotidiano : Solo 100 vigili (su 6mila) a Roma per la prima notte di coprifuoco. Sindacato Ugl: “Serve giusto compenso straordin… - MGJ890 : @Tommasolabate 2/2 o politica da stadio. Un'occasione persa per investimenti si infrastrutture e trasporto pubblico… - infoitcultura : Il giorno di Romulus. Matteo Rovere: “Vi racconto la Roma prima del mito e oltre la leggenda” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Prima Roma non aspetta il divieto: strade vuote già prima della mezzanotte Corriere della Sera Il presidente dell'ordine dei medici di Roma Antonio Magi ha risposto alle domande più frequenti sul Coronavirus

Il presidente dell'ordine dei medici di Roma Antonio Magi, ha elencato 10 regole da seguire per non ammalarsi da Covid.

coronavirus notte chiusure

Trump e il coronavirus Ha esordito con una bugia. Non è vero che «... Biden ha detto che a volte servono chiusure e che l'... Venerdì sera, due di notte ora italiana, gli attor ...

Il presidente dell'ordine dei medici di Roma Antonio Magi, ha elencato 10 regole da seguire per non ammalarsi da Covid.Trump e il coronavirus Ha esordito con una bugia. Non è vero che «... Biden ha detto che a volte servono chiusure e che l'... Venerdì sera, due di notte ora italiana, gli attor ...