Roma | in 12 positive al Covid

SilvioG92 : @AntonioCorsa Ehm nella Roma c'è ne sono 10 di ragazze positive eh ... - ANTONINOMESSI19 : @AntonioCorsa Nella Roma ci sono 10 positive - calciofemita : ?? Focolaio nella @ASRomaFemminile Primavera con positive oltre 10 ragazze: partita di campionato rinviata nell’ulti… - EmMicucci : RT @repubblica: Coronavirus, As Roma femminile, almeno dieci giocatrici positive -

Ultime Notizie dalla rete : Roma positive

Tuttosport

La capolista del Girone Ovest di A2 Femminile non potrà disputare le prossime due partite di campionato in attesa di nuovi controlli sul gruppo squadra ROMA- La Roma Volley ... sono risultate positive ...Lo staff sanitario guidato dal Dott. Roberto Vannicelli ha disposto la quarantena per tutti i membri del Gruppo Squadra e le cure del caso per le persone risultate positive. L’Acqua & Sapone Roma ...