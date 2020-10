Qualifiche Gp Portogallo | Hamilton si esalta; Leclerc c’è

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ledel Gp delsi sono concluse con la pole position di Lewis. Sconfigge il suo compagno di squadra Bottas che aveva la pole in mano prima del super giro di. Terza posizione per Verstappen che insieme a Charlesandrà a completare la seconda fila in vista del gran premio di domani.Gpha la vittoria in tasca? La qualifica dientra di diritto nella storia di questo sport. Una prestazione maiuscola del campione del mondo in carica che mette a segno la sua pole position numero 97 in carriera. Una cifra astronomica per il pilota inglese sempre più nella leggenda. Domani con una vittoria potrebbe superare il suo idolo Michael ...