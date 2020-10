Marotta: “Delusi per il caso Hakimi. In futuro la Uefa dovrà essere più precisa” (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima della partita contro il Genoa a Marassi, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ha commentato anche il caso del tampone di Hakimi. “C’è delusione e rammarico per come sono andati i fatti e per le decisioni subite, la mattina della gara il giocatore era negativo e il pomeriggio era positivo. Non è un alibi, ma questo ha creato scompensi alla preparazione della gara. In futuro la Uefa dovrà essere più precisa. E’ stato riabilitato grazie ai due tamponi che sono stati realizzati nel rispetto del protocollo”. Sugli effetti del Covid sul rendimento dell’Inter: “Qualsiasi tipo di consultivo stilato in questa fase è provvisorio. Oggi siamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima della partita contro il Genoa a Marassi, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ha commentato anche ildel tampone di. “C’è delusione e rammarico per come sono andati i fatti e per le decisioni subite, la mattina della gara il giocatore era negativo e il pomeriggio era positivo. Non è un alibi, ma questo ha creato scompensi alla preparazione della gara. Inladovràpiù precisa. E’ stato riabilitato grazie ai due tamponi che sono stati realizzati nel rispetto del protocollo”. Sugli effetti del Covid sul rendimento dell’Inter: “Qualsiasi tipo di consultivo stilato in questa fase è provvisorio. Oggi siamo ...

napolista : #Marotta: “Delusi per il caso #Hakimi. In futuro la #Uefa dovrà essere più precisa” A Sky: “C’è rammarico per le de… - passione_inter : Genoa-Inter, Marotta (Sky): 'Delusi dalla Uefa per la gestione del caso Hakimi. Scudetto? Impresa difficile, la con… - JTriplete : @FBiasin @Fedez #conte vuole farsi esonerare. Nella famosa villa pensava di prendere una bella buonauscita invece p… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Delusi Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport