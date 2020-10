Intel: le GPU dedicate Iris Xe Max sono state spedite ai produttori (Di sabato 24 ottobre 2020) Intel ha annunciato di aver cominciato le spedizioni ai produttori delle sue attese GPU dedicate per portatili: le Iris Xe Max (nome in codice DG1) A circa 20 anni dalle sue ultime GPU dedicate, Intel annuncia di aver finalmente spedito le sue DG1, nome in codice delle Iris Xe Max. Queste GPU non sono da confondere con le Xe integrate nei processori di undicesima generazione Tiger Lake, che non si trattano appunto di soluzioni dedicate. Intel: spedite ai produttori le Iris Xe Max, e iniziati i test sulle DG2 Questo mese alcuni produttori avevano già confermato di star lavorando a portatili con le nuove Iris Xe Max, e pochi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 ottobre 2020)ha annunciato di aver cominciato le spedizioni aidelle sue attese GPUper portatili: leXe Max (nome in codice DG1) A circa 20 anni dalle sue ultime GPUannuncia di aver finalmente spedito le sue DG1, nome in codice delleXe Max. Queste GPU nonda confondere con le Xe integrate nei processori di undicesima generazione Tiger Lake, che non si trattano appunto di soluzioniaileXe Max, e iniziati i test sulle DG2 Questo mese alcuniavevano già confermato di star lavorando a portatili con le nuoveXe Max, e pochi ...

