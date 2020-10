Guerriglia a Napoli contro il lockdown: arrestati due pregiudicati (Di sabato 24 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: il primo bilancio della notte di Guerriglia parla di quattro Carabinieri feriti e diversi poliziotti contusi. Aggredita la troupe di Sky Tg 24 e distrutta l’auto di Canale 21. Quattro Carabinieri feriti e diversi poliziotti contusi (il numero esatto non è stato ancora reso noto dalla questura). È questo il primissimo bilancio … Leggi su 2anews (Di sabato 24 ottobre 2020) Cronaca di: il primo bilancio della notte diparla di quattro Carabinieri feriti e diversi poliziotti contusi. Aggredita la troupe di Sky Tg 24 e distrutta l’auto di Canale 21. Quattro Carabinieri feriti e diversi poliziotti contusi (il numero esatto non è stato ancora reso noto dalla questura). È questo il primissimo bilancio …

fanpage : #Campania Manifestante sale sul tetto della volante della Polizia. È caos a #Napoli, una manifestazione trasformata… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Guerriglia a Napoli nella notte. Allarme Confesercenti per le nuove chiusure. Germania… - Agenzia_Dire : Ecco come è andata la prima notte di #coprifuoco a #Napoli: scontri e devastazioni. I manifestanti hanno protestato… - eleitaliana : RT @SkyTG24: La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggredito anche… - orga77 : RT @SkyTG24: La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggredito anche… -