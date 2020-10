Gori a TPI | “Il Mes andava preso qualche mese fa | oggi avremmo avuto più terapie intensive e medici”

Leggi su tpi

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Sono tra i sindaci che ha chiesto di prendere i soldi del Mes. Mano presi già mesi fa. Ora quelle risorse ci sarebbero servite:più posti di terapia intensiva, più dispositivi per tracciare, più medici a disposizione. Rispetto a questa nuova ondata di Covid, sulla questione Mes siamo già in ritardo. Da quando prendi quei fondi a quando riesci ad intervenire sulle strutture ospedaliere, passano altri mesi”. A dirlo è il sindaco di Bergamo Giorgioin un’intervista al direttore di TPI Giulio Gambino. “Il Governo ha fatto il possibile nella fase della prima emergenza Covid. Poi, però, ha perso del tempo nel momento in cui la stretta del virus si è allentata. Lì si sarebbe dovuto lavorare con ...