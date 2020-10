GF Vip: Zorzi e l’aereo dal misterioso spasimante (Di sabato 24 ottobre 2020) Nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha ricevuto un messaggio speciale, volato sopra al cielo della Casa. Sembra, infatti, che fuori Zorzi abbia uno spasimante che fa il tifo per lui. Nelle ultime ore abbiamo assistito all’ennesimo, divertentissimo siparietto di Tommaso Zorzi. Il motivo? Sopra la casa di Cinecittà è volato un aereo davvero speciale dedicato a lui. Chi sia il mittente non è chiaro perché il messaggio è firmatoArticolo completo: GF Vip: Zorzi e l’aereo dal misterioso spasimante dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Nelle ultime ore Tommasoha ricevuto un messaggio speciale, volato sopra al cielo della Casa. Sembra, infatti, che fuoriabbia unoche fa il tifo per lui. Nelle ultime ore abbiamo assistito all’ennesimo, divertentissimo siparietto di Tommaso. Il motivo? Sopra la casa di Cinecittà è volato un aereo davvero speciale dedicato a lui. Chi sia il mittente non è chiaro perché il messaggio è firmatoArticolo completo: GF Vip:e l’aereo daldal blog SoloDonna

