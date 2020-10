Elisa Isoardi balla con la caviglia fasciata. Così piange e conquista Ballando con le Stelle (Di sabato 24 ottobre 2020) ballano lo stesso. Nonostante l'infortunio alla caviglia e la fasciatura di Elisa Isoardi. E a ballando con le Stelle sono momenti di emozioni e commozione. Dopo il balletto arrivano i complimenti unanimi di tutti: Selvaggia Lucarelli li loda per quello che rappresentano nel programma: "Siete l'unica vera coppia di ballando con le Stelle. Forse non siete il ballo ma siete la storia". E Guillermo Mariotto gli fa eco: "A voi due ve la stanno tirando. Voi mi fate provare l'emozione che è quella dell'invidia. Si percepisce che c'è tutto quello che non vediamo e che vediamo pure. E per questo vi do dieci". Poi Elisa Isoardi si sbilancia: "Lunedì tolgo l'ossido di zinco e metto ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020)no lo stesso. Nonostante l'infortunio allae la fasciatura di. E ando con lesono momenti di emozioni e commozione. Dopo il balletto arrivano i complimenti unanimi di tutti: Selvaggia Lucarelli li loda per quello che rappresentano nel programma: "Siete l'unica vera coppia dindo con le. Forse non siete il ballo ma siete la storia". E Guillermo Mariotto gli fa eco: "A voi due ve la stanno tirando. Voi mi fate provare l'emozione che è quella dell'invidia. Si percepisce che c'è tutto quello che non vediamo e che vediamo pure. E per questo vi do dieci". Poisi sbilancia: "Lunedì tolgo l'ossido di zinco e metto ...

