Dov’è la Regione Campania? Devo andare a fare bordello

Leggi su dire

(Di sabato 24 ottobre 2020) NAPOLI – Venerdì esterno notte illuminato da fumogeni e dalla luce di cassonetti in fiamme. Intorno bottiglie di vetro lanciate in aria con forza ed indirizzate contro un non ben definito nemico, e catene e spranghe che rompono fioriere ed altro arredo urbano. L’aria acre e fedita per la diossina e l’odore che segue l’esplosione delle bombe carta. Sirene e botti, clacson di motorini e canti da stadio stonati: “libertà, libertà”; “la gente come noi non molla mai”; “De Luca pezzo di merda”. Va in scena la guerriglia urbana a Napoli.Questa la tragedia che ieri ha usato il capoluogo campano come suo palcoscenico. Una tragedia non nuova alla città di Pulcinella e Masaniello, Totò e Peppino, Eduardo e Troisi che già altre volte è stata ambientazione di disordini ammantati da moti rivoluzionari per ottenere di più, di meglio. Ma dietro l’apparenza dell’agire per esasperazione e lecita rivendicazione di riscatto il vuoto, l’acriticità, il facile ricorso alla retorica dei pari diritti per tutti. Personaggi ed interpeti della tragedia: ultrà, anche indiscutibilmente adulti e consumati da interpretazioni di questo tipo, vedi il loro insinuarsi, tentando di strumentalizzarle, nelle barricate dei cittadini di Pianura che nel 2008 si opponevano alla riapertura di una discarica nel quartiere; e ragazzi, anche evidentemente molto giovani, che lungo il percoso del corteo, partito dal ventre di Napoli, da largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, ed arrivato a via Santa Lucia intercettando il lungomare, più volte si sono chiesti: “Arò amma ij, uagliú?”. “Dove dobbiamo andare, ragazzi?”: una domanda questa che denuncia e tradisce l’incoscienza e l’inconsapevolezza di chi ieri si è prestato a fare bordello muovendosi per una città, la propria, di cui non conosce l’indirizzo delle sedi istituzionali. Comparse, travolte e silenziate dalla forza dell’aggressione che ha animato la fiumana umana, qualche esercente e qualche rappresentante di comitati civici attivi nel centro storico del capoluogo. Poi le forze dell’ordine, poliziotti e carabinieri in assetto anti sommossa, che la sommossa l’hanno scansata rispettando l’ordine di evitare ogni ulteriore disordine. A firmare la regia della tragedia più mani, figurativamente tozze. Come tozzi sono i pensieri criminali di chi si serve degli altri a fini propri per dimostrare di saper orientare una massa di persone (servisse mai anche a fini elettorali…) richiamandole con un tam tam sui social ed in gruppi di chat su WhatApp, attraendole con il miraggio di emergere, almeno per una notte, da un quotidiano che di gratificante e ottimista ha poco. Pubblico non pagante gli amministratori, i governanti, i responsabili della res pubblica e dei cives, votati per esserlo, che palesano distanza ed incapacità nell’intercettare e comprendere bisogni e sogni di chi la società la compone. In cassa ci finisce la speranza, dei singoli e collettiva, che qualcosa oltre il bordello di ieri rimanga oggi come compito dei politici locali e nazionali. L’attesa è che non lascino il sipario in mano a chi il disagio sociale, in tempi di epidemia e cristallizzate incertezze economiche, lo gestisce agevolmente alla vigilia di un lockdown. https://www.dire.it/wp-content/uploads/2020/10/scontri-napoli_SOURCE.mp4 Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Dov’è la Regione Campania? Devo andare a fare bordello Conte: “Il cantiere della nuova Italia è aperto, per non lasciare indietro nessuno” Tg Agricoltura, edizione del 24 ottobre 2020 La preghiera del vescovo di Mazara per i marittimi detenuti in Libia: “18 vite non hanno prezzo” Coronavirus, Fico: “A Napoli no espressione di dissenso ma guerriglia criminale” VIDEO | “Lo 0,1% delle risorse del Recovery fund per i disabili”: la richiesta dell’Unione ciechi