Coronavirus, tragedia a Avezzano: uomo muore in auto in attesa del ricovero, "fateci entrare" (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel marasma di informazioni in merito a sanità, Coronavirus e strategie di contenimento, a volte alcune notizie potrebbero sfuggire. Ma non devono. E' successo ieri ad Avezzano: un uomo di 70 anni, Enzo Di Felice, originario di Luco dei Marsi, è deceduto verso le 11.50 di fronte all'ospedale della città. Era stato già rifiutato da un'altra struttura e adesso attendeva il ricovero, ma non ce l'ha fatta. L'uomo si trovava in auto insieme alla moglie, aspettava di poter entrare al pronto soccorso quando ha avuto una crisi respiratoria. Fortissime e strazianti le urla della donna che invocava aiuto: "Fateci entrare". Da fonti delle Asl dell'Aquila è emerso che i medici avrebbero soccorso ...

