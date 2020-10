Contro il lockdown nuovo corteo a Napoli: lancio di uova con vernice (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovo corteo di protesta a Napoli. A piazza dei Martiri, c’è un presidio delle associazioni di disoccupati dei Banchi Nuovi, dei centri sociali, Cobas e sindacato dei Lavoratori in Lotta. Presidiano Palazzo Partanna, sede degli Industriali. Dai un gruppo di ragazzi sono partite alcune uova con vernice rossa, lanciate Contro la facciata dell’edificio. Slogan e insulti Contro il presidente di Confindustria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi protesta a. A piazza dei Martiri, c’è un presidio delle associazioni di disoccupati dei Banchi Nuovi, dei centri sociali, Cobas e sindacato dei Lavoratori in Lotta. Presidiano Palazzo Partanna, sede degli Industriali. Dai un gruppo di ragazzi sono partite alcuneconrossa, lanciatela facciata dell’edificio. Slogan e insultiil presidente di Confindustria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NicolaPorro : Non solo chiude la sua Campania, ma pretende di metterci tutti ai domiciliari. ?? #IlRuggito di @amata_andrea contr… - Agenzia_Ansa : Scontri a #Napoli, la #Digos arresta due pregiudicati. Il Viminale: 'Azioni non spontanee ma preordinate da crimina… - Rinaldi_euro : Napoli in rivolta contro il lockdown, De Magistris preferisce stare in tv: 'Cosa devo fare?' -… - TommyBrain : Il Conte Truffolo e la banda pentapsicopidioti ha deciso contro il parere del sedicente comitato scientifico, in au… - IacobellisT : Il Conte Truffolo e la banda pentapsicopidioti ha deciso contro il parere del sedicente comitato scientifico, in au… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro lockdown Proteste contro il lockdown a Napoli, il questore: comportamenti criminali Corriere della Sera Proteste a Napoli contro le misure di De Luca: il corteo, poi lancio di fumogeni e scontri con le forze dell’ordine. Due arresti, 7 agenti feriti

Prima il corteo per le vie del centro, con striscioni e cori contro le nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De Luca. Poi gli scontri tra una parte dei tra manifestanti e le forze dell’or ...

Coronavirus, il Ministro Speranza convoca CTS: nuove misure entro la serata. Ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat ...

Prima il corteo per le vie del centro, con striscioni e cori contro le nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De Luca. Poi gli scontri tra una parte dei tra manifestanti e le forze dell’or ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat ...