Conte agli artigiani: "Consapevoli che alcune misure non sono state tempestive. Lavoriamo a ristori efficaci e rapidi per chi è in difficoltà"

Non tutte le misure prese nel corso della pandemia per aiutare le imprese sono state tempestive, il governo ne è consapevole e per questo sta "definendo modalità quanto più efficaci e rapide per offrire ristoro agli operatori economici in difficoltà". È il cuore del videomessaggio con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all'assemblea della Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della Piccola e media impresa. Parlando agli artigiani, il premier ha detto: "Il cantiere della nuova Italia è aperto. Uniamo le forze nel segno della fiducia per cambiare l'Italia e per renderla più moderna e più semplice."

