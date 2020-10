Campania 1.718 positivi, superati i 100 ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bolletino relativo alla situazione positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I positivi del giorno sono 1.718, di cui 58 con sintomi e 1.660 asintomatici, a fronte di 12.530 tamponi processati. Il totale dei deceduti aumenta di 8 unità, conteggiando anche alcuni morti degli scorsi due giorni, per un totale di 571. I guariti sono 42 in più (totale 9.149). Aumentano i posti letto di degenza ordinaria, che ora divetano in totale 1.500; di questi, ce ne sono 1.118 occupati. Superano le cento unità le terapie intensive: sono 105 su 227 posti complessivi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bolletino relativo alla situazione, guariti e deceduti per coronavirus. Idel giorno sono 1.718, di cui 58 con sintomi e 1.660 asintomatici, a fronte di 12.530 tamponi processati. Il totale dei deceduti aumenta di 8 unità, conteggiando anche alcuni morti degli scorsi due giorni, per un totale di 571. I guariti sono 42 in più (totale 9.149). Aumentano i posti letto di degenza ordinaria, che ora divetano in totale 1.500; di questi, ce ne sono 1.118 occupati. Superano le cento unità le terapie intensive: sono 105 su 227 posti complessivi. L'articolo ilNapolista.

In Campania ci sono 1.718 nuovi casi di Covid 19, un sensibile calo rispetto a ieri quando vennero registrati 2.280 contagiati. Ma c'è anche un sensibile calo dei tamponi: dai 15.801 di ieri agli attu ...

Coronavirus in Campania, lieve calo dei contagi: oggi 1.718 positivi

Asintomatici: 1.660 Sintomatici: 58 Tamponi del giorno: 12.530 Totale positivi: 36.023 Totale tamponi: 843.297?Deceduti: 8 (*) Totale deceduti: 571 Guariti: 42 Totale guariti: 9.1 ...

