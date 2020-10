Cadiz-Villarreal | formazioni | quote | pronostici I Sottomarini Gialli vogliono proseguire il loro sogno

Leggi su infobetting

(Di sabato 24 ottobre 2020) Unai Emery e il suostanno mantenendo le promesse di inizio stagione: in questo primo scorcio d’annata, isono riusciti a ottenere un provvisorio primo posto in classifica e giovedì sono stati anche capaci di divertirsi con le seconde linee in Europa League, sconfiggendo il Sivasspor con un pirotecnico 5-3. E’ realisticamente … InfoBetting: Scommesse Sportive e