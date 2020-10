Atletico Madrid | Simeone sta con la squadra | “4-0 contro Bayern? Ho fiducia nei miei giocatori | abbiamo imparato la lezione”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 24 ottobre 2020) Una sconfitta che si è fatta sentire ma che non abbatte moralmente lo spirito del Cholo. Diego, mister dell', torna a parlare a margine dell'appuntamento di Ligail Betis e lo fa facendo riferimento alla sfida di Champions League persa per 4-0ilMonaco in Champions League.carica i suoicaption id="attachment 525573" align="alignnone" width="652"(Getty Images)/captionCome riporta Goal, l'allenatore dei colchoneros ha voluto mandare un messaggio di forza ai suoi calciatori: "Il 4-0 subito dal?Ho pienanella, nonostante la dolorosa e difficile sconfitta di Monaco", ha detto. ...