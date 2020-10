Volley, A3 maschile: il programma della 2a giornata (Di venerdì 23 ottobre 2020) ViViBanca Torino-Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Photo Credit: Volley Parella Torino Official Facebook AccountLa Serie A3 maschile si prepara a scendere in campo per disputare la seconda gara della regular season; due le partite rinviate in questo turno, entrambe nel girone Bianco e non disputate a causa dei casi di positività al Covid-19 che stanno colpendo anche il mondo del Volley. Scopriamo insieme il programma completo previsto per la 2a giornata di Serie A3 maschile. A3 maschile: il programma della 2a giornata del girone Bianco Dopo l’esordio dello scorso weekend con la prima giornata di campionato, la Serie A3 si prepara alla seconda. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) ViViBanca Torino-Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Photo Credit:Parella Torino Official Facebook AccountLa Serie A3si prepara a scendere in campo per disputare la seconda gararegular season; due le partite rinviate in questo turno, entrambe nel girone Bianco e non disputate a causa dei casi di positività al Covid-19 che stanno colpendo anche il mondo del. Scopriamo insieme ilcompleto previsto per la 2adi Serie A3. A3: il2adel girone Bianco Dopo l’esordio dello scorso weekend con la primadi campionato, la Serie A3 si prepara alla seconda. Il ...

entrambe nel girone Bianco e non disputate a causa dei casi di positività al Covid-19 che stanno colpendo anche il mondo del volley. Scopriamo insieme il programma completo previsto per la 2a giornata

