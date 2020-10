Uomini e Donne anticipazioni 23-10-2020: scontro furibondo tra due dame, Beatrice in lacrime (Di venerdì 23 ottobre 2020) La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 2r ottobre 2020, sarà davvero ricca di colpi di scena, tra cui spicca la lite a dir poco feroce tra due dame del trono over. Stiamo parlando di Valentina Autiero, quarantenne romana, e di Aurora Tropea, di origini toscane ma residente a Roma. Tutto comincia quando Aurora ha attacca in maniera pesante Valentina. Il motivo è che la romana avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto con il cavaliere che sta frequentando attualmente, Germano, dopo aver trascorso uno splendido weekend insieme. Le regole del programma, tuttavia, prevedono che i protagonisti non facciano spoiler su quello che succede tra loro, visto che poi se ne parlerà in puntata e dev’essere una sorpresa. A questo punto Valentina è scoppiata a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) La puntata diin onda oggi, venerdì 2r ottobre, sarà davvero ricca di colpi di scena, tra cui spicca la lite a dir poco feroce tra duedel trono over. Stiamo parlando di Valentina Autiero, quarantenne romana, e di Aurora Tropea, di origini toscane ma residente a Roma. Tutto comincia quando Aurora ha attacca in maniera pesante Valentina. Il motivo è che la romana avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto con il cavaliere che sta frequentando attualmente, Germano, dopo aver trascorso uno splendido weekend insieme. Le regole del programma, tuttavia, prevedono che i protagonisti non facciano spoiler su quello che succede tra loro, visto che poi se ne parlerà in puntata e dev’essere una sorpresa. A questo punto Valentina è scoppiata a ...

