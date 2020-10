“Tu ci chiudi e tu ci paghi”. Proteste in strada contro il coprifuoco deciso da De Luca in Campania (Di venerdì 23 ottobre 2020) Proteste contro il coprifuoco deciso da De Luca in Campania VIDEO Petardi, fumogeni, forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in via Santa Lucia dove è in atto ora, venerdì 23 ottobre, una delle manifestazioni contro il ‘coprifuoco’ alle 23 e l’ipotesi di lockdown ventilata dal presidente della giunta Vincenzo De Luca. Durante la protesta è stato aggredito un giornalista. Ci sono due striscioni in cima a un corteo: “tu ci chiudi e tu ci paghi”, e poi “contro De Luca”. Centinaia di persone hanno prima occupato una parte di ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)ilda DeinVIDEO Petardi, fumogeni, forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regionea Napoli in via Santa Lucia dove è in atto ora, venerdì 23 ottobre, una delle manifestazioniil ‘’ alle 23 e l’ipotesi di lockdown ventilata dal presidente della giunta Vincenzo De. Durante la protesta è stato aggredito un giornalista. Ci sono due striscioni in cima a un corteo: “tu cie tu ci paghi”, e poi “De”. Centinaia di persone hanno prima occupato una parte di ...

