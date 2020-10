Tanti eventi per Pokémon GO a novembre 2020: tutte le novità in arrivo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono ormai quasi quattro anni che Pokémon GO è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play, per essere giocato da fan e curiosi su dispositivi mobile, che siano iOS o Android. Per i pochissimi che non lo conoscessero, si tratta di una applicazione realizzata da Niantic Labs su licenza Nintendo che sfrutta la tecnologia in realtà aumentata per portare le colorate creature tascabili giapponesi nel mondo reale. E per vivere incredibili avventure in giro per la città armati solo del vostro smartphone, sia in solitaria che in compagnia di altri Allenatori. Merito di tanto successo va indubbiamente alla determinazione del team di sviluppo, che nel tempo ha modificato e arricchito l’esperienza di gioco a colpi di nuove generazioni Pokémon, modalità mai viste prima e diversi eventi speciali, che si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono ormai quasi quattro anni che Pokémon GO è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play, per essere giocato da fan e curiosi su dispositivi mobile, che siano iOS o Android. Per i pochissimi che non lo conoscessero, si tratta di una applicazione realizzata da Niantic Labs su licenza Nintendo che sfrutta la tecnologia in realtà aumentata per portare le colorate creature tascabili giapponesi nel mondo reale. E per vivere incredibili avventure in giro per la città armati solo del vostro smartphone, sia in solitaria che in compagnia di altri Allenatori. Merito di tanto successo va indubbiamente alla determinazione del team di sviluppo, che nel tempo ha modificato e arricchito l’esperienza di gioco a colpi di nuove generazioni Pokémon, modalità mai viste prima e diversispeciali, che si ...

CdGherardesca : Ringrazio l'Istituto Culturale Coreano che mi ha nominato 'Ambasciatore della Cultura Coreana' in Italia. Per conos… - MarinaSereni : Tutto pronto per la #SettimanaLinguaItaliana eventi, traduzioni, editoria, fumetti... tanti progetti per festeggiar… - MilanoFree : Vi ricordiamo domani l'appuntamento con le Giornate FAI di Autunno 2020. Sarà possibile visitare anche tanti luoghi… - MissMar95298341 : RT @AntonellaCiuti: Gli eventi della vita sono una serie di incontri in cui ogni evento può modificare in modo imprevedibile, e talvolta tr… - Chiaranotte1 : RT @CdGherardesca: Ringrazio l'Istituto Culturale Coreano che mi ha nominato 'Ambasciatore della Cultura Coreana' in Italia. Per conoscerla… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti eventi Tanti eventi e vecchi boss leggendari nei raid in arrivo a novembre su Pokémon GO Pokémon Millennium Musica e fumetto, mix esplosivo tra Myss Keta e Max Pezzali

Il primo è quello di Myss Keta, l’icona pop mascherata che venerdì 30 ottobre alle 18 al cinema Astra dialogherà con Fumettibrutti sulla questione dell’identità di genere.

Gianni Marsili il pianificatore compulsivo

Il bello delle interviste è che ti fanno scavare nelle vite delle persone, anche se credi di conoscerle scopri sempre qualcosa di ...

Il primo è quello di Myss Keta, l’icona pop mascherata che venerdì 30 ottobre alle 18 al cinema Astra dialogherà con Fumettibrutti sulla questione dell’identità di genere.Il bello delle interviste è che ti fanno scavare nelle vite delle persone, anche se credi di conoscerle scopri sempre qualcosa di ...