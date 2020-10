Scatta il coprifuoco ma Napoli si ribella: in centinaia in strada al grido di “Libertà, libertà”. A Roma prima notte di strade deserte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Striscioni, cori, fumogeni e un corteo con centinaia di persone. Mentre a Roma si spengono le luci per la prima notte di coprifuoco anti-Covid, a Napoli centinaia di persone si sono organizzate sui social e sono scese in strada al grido di “Libertà, libertà” per protestare contro le nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De Luca. Tra di loro anche molti esercenti, come testimoniato dagli striscioni apparsi tra la folla: “Tu ci chiudi, tu ci paghi”, hanno scritto rivolgendosi al presidente campano e al governo Conte. “A salute è a prima cosa, ma senza soldi non si cantano messe”, si legge in un altro. Intanto, da Nord a Sud, si spengono le luci delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Striscioni, cori, fumogeni e un corteo condi persone. Mentre asi spengono le luci per ladianti-Covid, adi persone si sono organizzate sui social e sono scese inaldi “Libertà, libertà” per protestare contro le nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De Luca. Tra di loro anche molti esercenti, come testimoniato dagli striscioni apparsi tra la folla: “Tu ci chiudi, tu ci paghi”, hanno scritto rivolgendosi al presidente campano e al governo Conte. “A salute è acosa, ma senza soldi non si cantano messe”, si legge in un altro. Intanto, da Nord a Sud, si spengono le luci delle ...

