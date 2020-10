Sarri Juventus, vicina la rescissione! Di Marzio svela un retroscena (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarri Juventus – Maurizio Sarri e la Juventus stanno trovando una risoluzione per il contratto che lega l’allenatore toscano ancora in bianconero. Ad annunciarlo Gianluca Di Marzio che, intervenuto a ‘Canale 21’ ha detto: “Ho una notizia su Maurizio Sarri. Il mister toscano è pronto a tornare, sta rescindendo il suo contratto con la Juventus. La Fiorentina sarebbe, al momento, il club con maggiori possibilità di ingaggiare l’ex tecnico bianconero”. Sarri Juventus, rescissione in vista L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha quindi annunciato l’addio definitivo dell’ex tecnico bianconero, intervenuto a “Canale 21”, sul ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Maurizioe lastanno trovando una risoluzione per il contratto che lega l’allenatore toscano ancora in bianconero. Ad annunciarlo Gianluca Diche, intervenuto a ‘Canale 21’ ha detto: “Ho una notizia su Maurizio. Il mister toscano è pronto a tornare, sta rescindendo il suo contratto con la. La Fiorentina sarebbe, al momento, il club con maggiori possibilità di ingaggiare l’ex tecnico bianconero”., rescissione in vista L’esperto di mercato Gianluca Diha quindi annunciato l’addio definitivo dell’ex tecnico bianconero, intervenuto a “Canale 21”, sul ...

