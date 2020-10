Roma, colpo grosso a casa del collezionista: con la fiamma ossidrica aprono la cassaforte, bottino da capogiro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Furto da capogiro ieri pomeriggio in zona Torrino-Mostacciano ai danni di un collezionista. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 18.00 di giovedì 22 ottobre 2020 in uno stabile di Via Domenico Jachino: ignoti hanno aperto la cassaforte avvalendosi di una fiamma ossidrica ottenendo così l’accesso al prezioso contenuto; nel bottino, ingente ma ancora da quantificare, figurano numerosi orologi preziosi da collezione. Indaga la Polizia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Furto daieri pomeriggio in zona Torrino-Mostacciano ai danni di un. Ilè stato messo a segno intorno alle 18.00 di giovedì 22 ottobre 2020 in uno stabile di Via Domenico Jachino: ignoti hanno aperto laavvalendosi di unaottenendo così l’accesso al prezioso contenuto; nel, ingente ma ancora da quantificare, figurano numerosi orologi preziosi da collezione. Indaga la Polizia. su Il Corriere della Città.

razorblack66 : RT @ChiodiDonatella: POI DICE CHE NON CI SONO #SOLDI PER POSTI LETTO #COVID. MA #ZINGARETTI, CHE DI #GIUSTIZIA NE MASTICA, LO SA? Mezzo mi… - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: POI DICE CHE NON CI SONO #SOLDI PER POSTI LETTO #COVID. MA #ZINGARETTI, CHE DI #GIUSTIZIA NE MASTICA, LO SA? Mezzo mi… - CorriereCitta : Roma, colpo grosso a casa del collezionista: con la fiamma ossidrica aprono la cassaforte, bottino da capogiro - ksnt63 : @Wertigo6 Vedo che ridi molto, ma c'è poco da ridere. Quello di Calenda è stato un colpo di mano (leggi RICATTO) ch… - erbert76 : RT @ChiodiDonatella: POI DICE CHE NON CI SONO #SOLDI PER POSTI LETTO #COVID. MA #ZINGARETTI, CHE DI #GIUSTIZIA NE MASTICA, LO SA? Mezzo mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma colpo Da Terni colpo grosso al Policlinico di Roma Il Tempo Sant'Ilario, salta il colpo notturno al bancomat

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 23 ottobre 2020 – Hanno tentato di scardinare il bancomat della Banca Bpm in via Roma, in centro a Sant’Ilario. Ma il tempestivo allarme ha fatto intervenire i carabinieri ...

Arrivano i carabinieri, salta colpo al bancomat della banca Popolare di Milano a Sant’Ilario

Saranno le indagini ora avviate dai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza e della sezione operativa della compagnia carabinieri di Reggio Emilia a cercare di identificare i malviventi quest ...

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 23 ottobre 2020 – Hanno tentato di scardinare il bancomat della Banca Bpm in via Roma, in centro a Sant’Ilario. Ma il tempestivo allarme ha fatto intervenire i carabinieri ...Saranno le indagini ora avviate dai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza e della sezione operativa della compagnia carabinieri di Reggio Emilia a cercare di identificare i malviventi quest ...