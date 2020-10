Roccuzzo | Ricominciamo da qui | il singolo dell’aspirante concorrente di X Factor 2020 eliminato ai Last Call

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di X, andata in onda giovedì 22 ottobre, Emma Marrone, a sorpresa, ha, il giovane cantante che, grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti, ha conquistato all’unanimità i quattro giudici del talent e il pubblico a casa. Una vera e propria scoperta che ha stregato giudici e pubblico in quest’ultima edizione del talent show, ottenendo un consenso unanime e condiviso da oltre 70.000 spettatori che hanno iniziato a seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram da tutta la penisola in pochissimi giorni. Il video dell’esecuzione live didel brano di Elisa “Promettimi” è ad oggi il più visto della storia di XItalia sulla piattaforma Facebook con oltre ...

gossipnewitalia : Roccuzzo e il suo nuovo singolo Ricominciamo da qui - LiguriaNotizie : Roccuzzo, esce da Xfactor ma esce anche, Ricominciamo da qui - RadioAirplay_it : In tutte le #radio da oggi #RicominciamoDaQui il singolo di #Roccuzzo #XF2020 #NewSingle #OnAirNow ??#radiodate-… - isabellamisceo : Il singolo di Roccuzzo #XF2020 Ricominciamo da qui di Roccuzzo - BitRecords : ?? Il nuovo singolo di #Roccuzzo ?? 'Ricominciamo da qui' ?? è fuori ovunque? -

Ricominciamo da qui sarà in radio dal 5 novembre 2020 ma è già possibile ascoltarlo in streaming. Cliccate qui sotto: Se vuoi aggiornamenti su Roccuzzo, Ricominciamo da qui: il singolo dell'aspirante ...Giuseppe Roccuzzo, concorrente di X Factor eliminato nell’ultima ... Ma usandole come pungolo, sfruttando ogni battuta d’arresto come occasione per ricominciare. Ha detto che arriva sempre a un passo ...