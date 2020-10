Rennes, 5000 tifosi ammassati in curva: la UEFA apre un’inchiesta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Rennes-Krasnodar non è andata giù a nessuno. Né alla UEFA né a chi, in prima fila, combatte contro il contagio da coronavirus. Nella gara di Champions League andata inscena in settimana, si è alzata la polemica sui tifosi del Rennes che nonostante il permesso di poter entrare nello stadio (in Francia la capienza massima è di 5mila tifosi) si sono ritrovati ammassati in curva a festeggiar e non solo il pareggio conquistato. Un’immagine che ha indispettito la UEFA pronta a esaminare il caso per “violazione del protocollo” con la commissione disciplinare che esaminerà il caso il prossimo dieci novembre. 39’ : Vous n’êtes que 5000, c’est sur ? ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020)-Krasnodar non è andata giù a nessuno. Né allané a chi, in prima fila, combatte contro il contagio da coronavirus. Nella gara di Champions League andata inscena in settimana, si è alzata la polemica suidelche nonostante il permesso di poter entrare nello stadio (in Francia la capienza massima è di 5mila) si sono ritrovatiina festeggiar e non solo il pareggio conquistato. Un’immagine che ha indispettito lapronta a esaminare il caso per “violazione del protocollo” con la commissione disciplinare che esaminerà il caso il prossimo dieci novembre. 39’ : Vous n’êtes que, c’est sur ? ...

