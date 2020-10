Record di tamponi e i contagi salgono a 19mila. Giù i morti:91 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Martina Piumatti Aumentano i contagi in Italia: 3mila in più nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i decessi. Superati i 5mila casi in Lombardia Aumenta ancora il numero dei nuovi contagi in Italia nel bollettino diramato dal ministero della Salute venerdì 23 ottobre. Nelle ultime 24 ore sono stati 19.143 i casi di coronavirus registrati (ieri erano stati 16.079). In calo il numero delle vittime: oggi 91 (ieri erano state 136). Registrato il numero Record di tamponi effettuati: 182 mila contro i 170mila di giovedì 22 ottobre. A preoccupare è la situazione in Lombardia. I nuovi casi positivi sfiorano quasi le 5mila unità, mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Martina Piumatti Aumentano iin Italia: 3mila in più nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i decessi. Superati i 5mila casi in Lombardia Aumenta ancora il numero dei nuoviin Italia nel bollettino diramato dal ministero della Salute venerdì 23 ottobre. Nelle ultime 24 ore sono stati 19.143 i casi di coronavirus registrati (ieri erano stati 16.079). In calo il numero delle vittime: oggi 91 (ieri erano state 136). Registrato il numerodieffettuati: 182 mila contro i 170mila di giovedì 22 ottobre. A preoccupare è la situazione in Lombardia. I nuovi casi positivi sfiorano quasi le 5mila unità, mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in ...

