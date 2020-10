PS5 e Xbox Series X: 'la differenza tra le GPU non avrà un vero impatto sullo sviluppo' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mentre PS5 avrà dalla sua un SSD incredibilmente veloce, Xbox Series X offrità altri vantaggi, primo tra tutti la sua GPU, che con 12 teraflop supera i 10,28 teraflop di potenza della GPU di PS5.La domanda, ovviamente, è se questo finirà per fare la differenza dal punto di vista dello sviluppo. Per esempio, gli sviluppatori che lavorano esclusivamente su Xbox Series X saranno in grado di fare di più con la GPU rispetto agli sviluppatori multipiattaforma, che dovranno lavorare anche con le specifiche di PS5?Secondo il lead designer di DiRT 5 Mike Moreton, non sarà così. In un'intervista concessa a GamingBolt, alla domanda sulla differenza tra le GPU delle due console di nuova generazione, Moreton ha detto: ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mentre PS5; dalla sua un SSD incredibilmente veloce,X offrità altri vantaggi, primo tra tutti la sua GPU, che con 12 teraflop supera i 10,28 teraflop di potenza della GPU di PS5.La domanda, ovviamente, è se questo finirà per fare ladal punto di vista dello. Per esempio, gli sviluppatori che lavorano esclusivamente suX saranno in grado di fare di più con la GPU rispetto agli sviluppatori multipiattaforma, che dovranno lavorare anche con le specifiche di PS5?Secondo il lead designer di DiRT 5 Mike Moreton, non sarà così. In un'intervista concessa a GamingBolt, alla domanda sullatra le GPU delle due console di nuova generazione, Moreton ha detto: ...

