Procter&Gamble | il futuro è green

TORINO (ITALPRESS) – Procter&Gamble fu fondata prima della metà dell'Ottocento da un candelaio e un saponiere. Due lavori basati su materie prime che oggi chiameremmo Bio. Il footprint ambientale era pari a zero. E' lo stesso target che il gruppo P&G vuole centrare entro il 2030.L'operazione appare ciclopica, specie per un gruppo che dopo due secoli realizza 67 miliardi di dollari di ricavi e serve 5 miliardi di clienti. Non la pensa così Virginie Helias, 54 anni, di cui 32 passati in P&G che oggi è a capo della sostenibilità del gruppo di Cincinnati. Parlando con Italpress, la manager pone una sola condizione per ridurre a zero le emissioni di P&G: "Abbiamo bisogno di partner istituzionali e scientifici. Di collaborazioni aperte con tutti, compresi i nostri competitor, perchè da soli non

