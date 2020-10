Omicidio di Lecce, De Marco in un diario si firmava Vendetta: un alter ego per pianificare la morte (Di venerdì 23 ottobre 2020) In un quaderno ritrovato nell'appartamento in via Fleming il 21enne studente reo confesso dell'Omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta appuntava rabbia e frustrazione: solo negli ultimi tempi si era concentrato su quelle che sarebbero diventate le sue vittime Leggi su repubblica (Di venerdì 23 ottobre 2020) In un quaderno ritrovato nell'appartamento in via Fleming il 21enne studente reo confesso dell'di Daniele De Santis ed Eleonora Manta appuntava rabbia e frustrazione: solo negli ultimi tempi si era concentrato su quelle che sarebbero diventate le sue vittime

Sarebbe questo il movente dietro il duplice omicidio di Lecce, in cui lo scorso 21 settembre sono stati uccisi l'arbitro di calcio Daniele De Santis, 33 anni, e la fidanzata Eleonora Manta, 30. Almeno ...

Tra gli appunti emergono le sensazioni che avrebbero poi portato al duplice omicidio. La ormai incontrollabile sensazione di solitudine e di assenza di amore; i ripetuti rifiuti da parte della ...

Sarebbe questo il movente dietro il duplice omicidio di Lecce, in cui lo scorso 21 settembre sono stati uccisi l'arbitro di calcio Daniele De Santis, 33 anni, e la fidanzata Eleonora Manta, 30. Almeno ...Tra gli appunti emergono le sensazioni che avrebbero poi portato al duplice omicidio. La ormai incontrollabile sensazione di solitudine e di assenza di amore; i ripetuti rifiuti da parte della ...