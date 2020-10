Napoli, Fabian Ruiz: «Sconfitta immeritata. L’AZ ha fatto solo un tiro» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha commenta la Sconfitta subita in Europa League contro l’AZ Alkmaar Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha commenta la Sconfitta subita in Europa League contro l’AZ Alkmaar. «Non meritavamo la Sconfitta. Loro hanno giocato tutti dietro difendendosi e cercando di ripartire. Non era facile entrare nella loro area però potevamo concretizzare di più. Invece l’AZ ha tirato una sola volta in porta e ha fatto gol. Questo è il calcio, ma adesso dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare così e pensare subito alla gara di campionato col Benevento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020), centrocampista del, ha commenta lasubita in Europa League contro l’AZ Alkmaar, centrocampista del, ha commenta lasubita in Europa League contro l’AZ Alkmaar. «Non meritavamo la. Loro hanno giocato tutti dietro difendendosi e cercando di ripartire. Non era facile entrare nella loro area però potevamo concretizzare di più. Invece l’AZ ha tirato una sola volta in porta e hagol. Questo è il calcio, ma adesso dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare così e pensare subito alla gara di campionato col Benevento». Leggi su Calcionews24.com

