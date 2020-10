Misteriosa moria di animali | trovati sulla spiaggia i corpi di 7mila foche

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I cadaveri di migliaia dicontinuano a essere portati dalle onde sulle coste della penisola di Pelican Point in Namibia , mentre gli scienziati si interrogano ancora sulle ragioni della. ...

Ultime Notizie dalla rete : Misteriosa moria

Rai News

Misteriosa moria di foche in Namibia, migliaia di corpi sulla spiaggia I cadaveri di migliaia di foche continuano a essere portati dalle onde sulle coste della penisola di Pelican Point in Namibia, ...I pinnipedi potrebbero essere morti di fame ma non si esclude che gli animali possano essere stati uccisi da una tossina o da un'epidemia ...