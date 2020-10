Mbappé | il triste annuncio sui social | il piccolo Lucas non ce l’ha fatta

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono storie che spesso, nonostante il grande dolore, è giusto raccontare. Quella di Kylian Mbappé e ilè la storia di un'amicizia, nata in circostanze sfortunate, soprattutto per il giovanissimo bambino.Solamente pochi giorni fa, nell'ultima sfida di campionato, la stella del Paris Saint-Germain aveva esultato con una maglia dedicata al ragazzo. In queste ore, però, lanotizia:è morto. Ha perso la sua battaglia contro il cancro.Mbappé: ilcaption id="attachment 1041083" align="alignnone" width="413" Mbappé (Instagram)/captionAttraverso un post sulla propria pagina Instagram, Mbappé ha voluto comunicare ai suoi fan e a tutto il mondo che, il ...