Maxi Focolaio a scuola, isolamento per 600 persone: scatta la chiusura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un insegnante e almeno nove studenti che frequentano classi diverse sono risultati positivi. Sono in corso ulteriori tamponi e i numeri potrebbero salire. Nella struttura, in via Raffaello, ci sono 28 classi; oltre alle medie, nel plesso sono ospitate tre quinte elementari dell’Istituto comprensivo 5. Più di 600, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici, le persone che dovranno rimanere in isolamento fiduciario. (Continua..) La Asl di Pescara, che ieri ha disposto la chiusura dell’istituto, è al lavoro sull’indagine epidemiologica. L’intenzione è di sottoporre a tampone tutti gli studenti della scuola, circa 540, oltre agli insegnanti e al personale dell’istituto. “Tutto è partito da un caso – dice l’assessore comunale alla ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un insegnante e almeno nove studenti che frequentano classi diverse sono risultati positivi. Sono in corso ulteriori tamponi e i numeri potrebbero salire. Nella struttura, in via Raffaello, ci sono 28 classi; oltre alle medie, nel plesso sono ospitate tre quinte elementari dell’Istituto comprensivo 5. Più di 600, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici, leche dovranno rimanere infiduciario. (Continua..) La Asl di Pescara, che ieri ha disposto ladell’istituto, è al lavoro sull’indagine epidemiologica. L’intenzione è di sottoporre a tampone tutti gli studenti della, circa 540, oltre agli insegnanti e al personale dell’istituto. “Tutto è partito da un caso – dice l’assessore comunale alla ...

71 ospiti e 19 operatori contagiati su 195 persone nella struttura: maxi focolaio nella rsa ''Hotel San Francisco'' di Triggiano dopo la positività di 3 anziani nei giorni scorsi. La Procura potrebbe ...

