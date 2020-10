Mattia Briga su Leggo: 'Ben Howard, pioggia e van' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Guardavo la città appannata attraverso il vetro del finestrino del Van, con la pioggia del mattino che cadeva fitta dal grigio cielo di Torino. Lo scompartimento mediano del nove posti era un po' la ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Guardavo la città appannata attraverso il vetro del finestrino del Van, con ladel mattino che cadeva fitta dal grigio cielo di Torino. Lo scompartimento mediano del nove posti era un po' la ...

Guardavo la città appannata attraverso il vetro del finestrino del Van, con la pioggia del mattino che cadeva fitta dal grigio cielo di Torino. Lo scompartimento mediano del nove posti era ...

Credo fosse il mio compleanno dei 12 o 13 anni. Sicuramente andavo alle medie, perché avevo uno stereo grigio con il lettore CD che leggeva tutti i dischi, anche quelli falsi. Mia madre ...

