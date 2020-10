Lockdown Sardegna, la decisione nelle prossime ore: stop per 15 giorni, chiusi porti e aeroporti (Di venerdì 23 ottobre 2020) In un clima di angoscia per la crescita continua di contagi da Coronavirus la Sardegna si avvia verso il Lockdown totale per cercare di arrestare la circolazione del virus. La decisione del presidente di Regione dovrebbe arrivare proprio nelle prossime ore, a seguito del confronto con i ministri della Salute e degli Affari regionali Roberto Speranza e Francesco Boccia. La proposta di Christian Solinas prevede uno ‘stop&Go’ di 15 giorni per le principali attività, con chiusura parallela di porti e aeroporti allo scopo di limitare la circolazione delle persone e, dunque, del virus. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 16.079 nuovi casi e 136 morti, 992 in terapia ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) In un clima di angoscia per la crescita continua di contagi da Coronavirus lasi avvia verso iltotale per cercare di arrestare la circolazione del virus. Ladel presidente di Regione dovrebbe arrivare proprioore, a seguito del confronto con i ministri della Salute e degli Affari regionali Roberto Speranza e Francesco Boccia. La proposta di Christian Solinas prevede uno ‘&Go’ di 15per le principali attività, con chiusura parallela die aeroallo scopo di limitare la circolazione delle persone e, dunque, del virus. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 16.079 nuovi casi e 136 morti, 992 in terapia ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Sardegna verso il lockdown: attesa ordinanza della Regione #sardegna - SkyTG24 : Coronavirus, Sardegna verso un lockdown di 15 giorni: nel weekend attesa l’ordinanza - Agenzia_Ansa : Le #chiusure nelle #Regioni, si moltiplicano le ordinanze per arginare il #contagio. Coprifuoco in #Campania,… - antonio65e : RT @GianpieroScanu: Il presidente della Sardegna verso il #lockdown di 2 settimane. Avrà chiesto il permesso a Salvini? - RassegnaZampa : #Coronavirus – Sardegna verso lockdown per 15 giorni. Toscana, allo studio restrizioni su centri commerciali e tras… -