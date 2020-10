L’Italia tira la cinghia per il Covid ma in Abruzzo la giunta sovranista copre d’oro i capi-dipartimento. Con maggiorazioni retroattive già da maggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) I sovranisti abruzzesi scoprono la teoria economica dell'”helycopter money” solo per lanciare soldi a pioggia nelle tasche dei direttori di dipartimento della Regione. La giunta guidata da Marco Marsilio (nella foto) ha deciso per un’altra abbondante ritoccatina agli stipendi degli alti dirigenti con un aumento sostanziale ai compensi che sarà persino retroattivo (da maggio scorso). Questo dopo un altro aumento disposto a maggio, preceduto da un tentativo di aumento ad aprile stanato e denunciato dal Movimento 5 stelle, unico gruppo consiliare che si taglia lo stipendio dal primo giorno in cui è entrato in consiglio regionale, senza una legge che lo imponga. Mai paghi dei risultati, i sovranisti ci riprovano e, tirando le somme, quest’ultima novità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) I sovranisti abruzzesi scoprono la teoria economica dell'”helycopter money” solo per lanciare soldi a pioggia nelle tasche dei direttori didella Regione. Laguidata da Marco Marsilio (nella foto) ha deciso per un’altra abbondante ritoccatina agli stipendi degli alti dirigenti con un aumento sostanziale ai compensi che sarà persino retroattivo (dascorso). Questo dopo un altro aumento disposto a, preceduto da un tentativo di aumento ad aprile stanato e denunciato dal Movimento 5 stelle, unico gruppo consiliare che si taglia lo stipendio dal primo giorno in cui è entrato in consiglio regionale, senza una legge che lo imponga. Mai paghi dei risultati, i sovranisti ci riprovano e,ndo le somme, quest’ultima novità ...

