Lazio, Milinkovic in dubbio per il Bologna: pronto Akpa Akpro (Di venerdì 23 ottobre 2020) FORMELLO - Simone Inzaghi prova la sua Lazio in vista del Bologna. Poco tempo per le prove tattiche, sabato già si gioca. All'Olimpico arrivano i rossoblu dell'ex Sinisa Mihajlovic. Il tecnico ...

