Lazio, Inzaghi: «Col Bologna una gara intensa. Potrebbe giocare Reina»

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

LA GARA – «Oggi dovrò valutare i miei ragazzi, sarà importante recuperare mentalmente. Reina l'ho voluto fortemente, domani potrebbe giocare. La partita di domani sarà molto intensa. Mihajlovic è un ottimo allenatore: ci servirà grande umiltà, il match sarà molto impegnativo».

