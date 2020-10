Juventus, McKennie è guarito: termina l'isolamento (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Juventus finalmente trova buone notizie dai tamponi, dopo l'aggiornamento negativo sullo stato di Ronaldo . L'ultimo test fatto a Weston McKennie ha dato esito negativo e pertanto il calciatore può ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lafinalmente trova buone notizie dai tamponi, dopo l'aggiornamento negativo sullo stato di Ronaldo . L'ultimo test fatto a Westonha dato esito negativo e pertanto il calciatore può ...

DiMarzio : #Juventus, McKennie guarito: tampone negativo. Il comunicato del club - SkySport : McKennie, il centrocampista della Juve è guarito dal coronavirus: tampone negativo - marcoconterio : ?? Weston McKennie della #Juventus non è più positivo. È guarito dal #COVID19 ???? @TuttoMercatoWeb - Dibbello : RT @AghemoPaolo: ?? McKennie negativo torna a dispozione di Pirlo. Non ancora negativizzato Cristiano Ronaldo #Juventus @SkySport #Cr7 ?? Cr… - eleitaliana : RT @AghemoPaolo: ?? McKennie negativo torna a dispozione di Pirlo. Non ancora negativizzato Cristiano Ronaldo #Juventus @SkySport #Cr7 ?? Cr… -