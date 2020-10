(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildineldelha permesso all'attore dire undei film DC comparendo in due live-action separati. Ildeldiin Zack's Justice League segna un nuovonell'universo dei film live-action DC:diventerà il primo attore a interpretare ilin due film separati. Finora il personaggio diè stato interpretato nei film live-action da cinque diversi attori, ultimo dei quali Joaquin Phoenix in, ma solo un attore ha interpretato ildel ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jared Leto infrange un record con il ritorno nel ruolo di Joker nello Snyder Cut - esseasterisco : RT @Fantascienzacom: Altre novità della nuova versione di Justiced League - Fantascienzacom : Altre novità della nuova versione di Justiced League - HDblog : RT @HDblog: Justice League Snyder's cut, Jared Leto sarà nuovamente Joker - shvriruth : IO MA SENZA ESSERE SOTTONE PER JARED LETO -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto

Tom's Hardware Italia

Il ritorno di Jared Leto nel ruolo del Joker ha permesso all'attore di infrangere un record dei film DC comparendo in due live-action separati. Il ritorno del Joker di Jared Leto in Zack Snyder's Just ...Lo "Snyder Cut della Justice League di Zack Snyder includerà anche il Joker di Jared Leto attualmente impegnato in nuove riprese.