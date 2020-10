Iva Zanicchi sul compagno Fausto: “Ha un tumore, sono stati mesi duri” (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Aquila di Ligonchio ha parlato per la prima volta a Verissimo del grave problema di salute che ha colpito nei mesi scorsi la sua dolce metà. L'articolo Iva Zanicchi sul compagno Fausto: “Ha un tumore, sono stati mesi duri” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Aquila di Ligonchio ha parlato per la prima volta a Verissimo del grave problema di salute che ha colpito neiscorsi la sua dolce metà. L'articolo Ivasul: “Ha unduri” proviene da Gossip e Tv.

