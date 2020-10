In arrivo i primi lockdown regionali (Di venerdì 23 ottobre 2020) Potrebbe arrivare entro 48 ore il primo lockdown nella Regione Sardegna. In Campania, Lazio, Lombardia il Viminale ha già predisposto un’unica autocertificazione, che i cittadini dovranno esibire nei casi di comprovata necessità. In Lombardia scattato il coprifuoco dalle 23 alle 5, da oggi sino al 13 novembre. Chiusi i centri commerciali nel fine settimana e didattica a distanza. In Campania scatta invece il divieto di spostamento dalla provincia di residenza nelle altre province. Obbligo di chiusura delle attività ricreative dalle 23 alle 5. Per quanto riguarda il Lazio, il coprifuoco va dalle 24 alle 5, e da lunedì didattica a distanza per scuole secondarie ed università. La Sardegna ha invece optato per un mini lockdown, entro 48 ore il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe optare ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Potrebbe arrivare entro 48 ore il primonella Regione Sardegna. In Campania, Lazio, Lombardia il Viminale ha già predisposto un’unica autocertificazione, che i cittadini dovranno esibire nei casi di comprovata necessità. In Lombardia scattato il coprifuoco dalle 23 alle 5, da oggi sino al 13 novembre. Chiusi i centri commerciali nel fine settimana e didattica a distanza. In Campania scatta invece il divieto di spostamento dalla provincia di residenza nelle altre province. Obbligo di chiusura delle attività ricreative dalle 23 alle 5. Per quanto riguarda il Lazio, il coprifuoco va dalle 24 alle 5, e da lunedì didattica a distanza per scuole secondarie ed università. La Sardegna ha invece optato per un mini, entro 48 ore il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe optare ...

RaiNews : Oggi l'arrivo dei primi pazienti all'Ospedale in Fiera di Milano. Guido Bertolaso, in visita alla struttura, dove f… - sole24ore : Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinem… - sole24ore : Nuovo #Dpcm in arrivo: #smartworking fino al 75%. Stretta sulla #movida: verso la chiusura dei locali alle 22… - francetomm : Oggi in arrivo i primi pazienti all'ospedale in Fiera. Domani @marcotravaglio e tutta la redazione del Falso Quotid… - rafcalandra : Dall'ospedale della #Fiera di #Milano. L'arrivo dei primi pazienti, assistiti da medici e infermieri del… -

