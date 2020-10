Impossibile prenotare treni dopo il 12 dicembre. Lockdown già deciso? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Il Lockdown è già deciso, almeno secondo uno scoop di Dagospia. “Se provate a prenotare un treno sul sito di Italo dopo il 12 dicembre, non ve lo permette: le date non sono selezionabili. Sul sito di trenitalia invece fa scegliere le date e poi però ‘non ci sono soluzioni disponibili’, neanche sul Roma-Milano, in nessun giorno di dicembre dopo il 12″, scrive il celebre sito di gossip che spesso però anticipa notizie clamorose grazie a fonti ben informate. Insomma, il governo giallofucsia ha già un piano per chiudere il Paese, magari sotto Natale così nessuno si azzarda a provare a fare una mini-vacanza, affinché il turismo muoia per sempre? Forse il premier ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Ilè già, almeno secondo uno scoop di Dagospia. “Se provate aun treno sul sito di Italoil 12, non ve lo permette: le date non sono selezionabili. Sul sito ditalia invece fa scegliere le date e poi però ‘non ci sono soluzioni disponibili’, neanche sul Roma-Milano, in nessun giorno diil 12″, scrive il celebre sito di gossip che spesso però anticipa notizie clamorose grazie a fonti ben informate. Insomma, il governo giallofucsia ha già un piano per chiudere il Paese, magari sotto Natale così nessuno si azzarda a provare a fare una mini-vacanza, affinché il turismo muoia per sempre? Forse il premier ...

