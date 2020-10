“Il tampone è utile per le diagnosi, ma non salva e non serve a contenere il virus” (Di venerdì 23 ottobre 2020) tampone come strumento di gestione del contagio da coronavirus? No, almeno secondo il profesor Giorgio Palù. Il tampone “è un utilissimo mezzo diagnostico ma non possiamo scambiarlo per una modalità salvifica. Se con i tamponi si pensa, in questo momento, di azzerare i contagi o contenere la pandemia, ciò è impraticabile”. A sottolinea la fondamentale … L'articolo “Il tampone è utile per le diagnosi, ma non salva e non serve a contenere il virus” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020)come strumento di gestione del contagio da coronavirus? No, almeno secondo il profesor Giorgio Palù. Il“è un utilissimo mezzo diagnostico ma non possiamo scambiarlo per una modalità salvifica. Se con i tamponi si pensa, in questo momento, di azzerare i contagi ola pandemia, ciò è impraticabile”. A sottolinea la fondamentale … L'articolo “Ilper le, ma none nonil virus” proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - tpi : Esclusivo TPI: “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa de… - Agenzia_Ansa : Le persone si fanno il #tampone e poi continuano a uscire prima dell'esito, paradossalmente si contaminano facendo… - itismesi : mi serve un consiglio: premesso che lei ha detto che non è rimasta a contatto con la ragazza ma dovrà comunque fare… - MillaGentile : Chef del Quirinale positivo al coronavirus. Scatta subito il protocollo sanitario. Avete fatto il tampone a Mattare… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il tampone Coronavirus: Burioni, 'subito tampone e risultato a studenti' Affaritaliani.it