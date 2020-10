«Il porto di Salerno è divenuto punto di approdo di droga e merci contraffatte»

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilcomale diè «undidei traffici di sostanze stupefacenti e diche, spesso, fanno capo ad organizzazioni criminali, anche non operanti nella provincia». A sottolinearlo è stato il prefetto di, Francesco Russo, in audizione, nel corso del pomeriggio di ieri , in Commissione antimafia. «Di recente, la Guardia di Finanza ha effettuato il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti a seguito di indagini coordinate dalla procura di Napoli e destinate sia al mercato italiano che esteromì, ciò a conferma della massima attenzione riservata aldall’autorità giudiziaria». Russo ha rimarcato che ...