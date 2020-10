Giuntoli | «Dobbiamo essere più cattivi | più affamati | perché non abbiamo fatto ancora nulla»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sugli obiettivi del club azzurro. «Battuta d’arresto dopo l’Atalanta? Ci può stare ma non ci deve stare.più, più, perché non. Quest’anno facciamo un calcio più verticale e dispendioso, ma questo non è un alibi.andare oltre e cercare di non incappare in queste battute d’arresto.tante soluzioni, ma ...